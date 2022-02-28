Пекин, , 12:20 — REGNUM Стороны конфликта на Украине должны сесть за стол переговоров для охлаждения ситуации. Об этом 28 февраля входе брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

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«Сейчас первоочередной задачей является проявление всеми сторонами необходимой сдержанности, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения или даже выхода ситуации на Украине из-под контроля», — подчеркнул глава китайского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что Пекин поддерживает и поощряет всё, что способствует мирному разрешению ситуации на Украине.

«Украина должна стать связующим звеном между Востоком и Западом, а не границей противостояния между великими державами», — заявил глава МИД.

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Как сообщало ИА REGNUM, после признания Россией Донецкой и Луганской Народных Республик их руководство обратилось к Москве с просьбой о военной помощи от украинской агрессии. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Глава государства подчеркнул, что это вынужденная мера и направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.

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