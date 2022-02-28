Нижний Новгород, 28 февраля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 28 февраля с начала пандемии провели 5 489 617 тестов для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный минздрав.

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Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней уменьшился и составил 282,10 исследований на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс.

За минувшие сутки нижегородцы сдали 7 691 тест на SARS-CoV-2.

Объем свободного коечного фонда по состоянию на утро 28 февраля увеличился и составил 33%. Коэффициент распространения инфекции снизился и составил 0,80.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 4803 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 297 395 человек на утро 28 февраля.

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 129 жителей области.

С начала пандемии в регионе выявлено 361 277 случаев заражения коронавирусом, из них 3103 — за минувшие сутки.

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