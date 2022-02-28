Кызыл, , 12:19 — REGNUM В Туве зарегистрировано восемь новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, всего с начала года от COVID-19 скончались 26 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выявлено за сутки 26 новых носителей. Диагноз подтвердился у жителей Кызыла, Ак-Довурака, Пий-Хемского, Кызылского, Тандинского и других районов.

«Из 26 заболевших мужчин — 10, женщин — 16. По возрасту: детей до 17 лет — 2, от 18−49 лет — 11, 50−64 лет — 10, старше 65 лет — 3», — отметили в минздраве.

Общее число случаев инфицирования с начала года достигло 12 440. По состоянию на 28 февраля, в ковидных стационарах Кызыла лечатся 230 больных, пять из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Занятость коечного фонда составила менее 42%.