Киев, , 12:18 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратился к Евросоюзу с просьбой о немедленном присоединении по новой специальной процедуре.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Киев обращается к Евросоюзу с просьбой о немедленном присоединении по новой специальной процедуре», — заявил Зеленский в видеообращении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что вопрос о возможном приеме Украины в Евросоюз станет предметом дискуссии в ЕС.

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