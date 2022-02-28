Красногорск, , 12:18 — REGNUM В медицинские учреждения Московской области доставлены 144 человека с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 28 февраля в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Днём ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 253 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Подмосковья 3 999 человек выздоровели после COVID-19.

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