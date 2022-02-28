Кострома, 28 февраля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Полиция не стала возбуждать уголовное дело из-за «ловушек» на мотоциклистов, появившихся в пригородах Костромы в ноябре прошлого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в УМВД по Костромской области.

Денис Боровиков Стальная леска

Напомним, по словам руководителя спортивного сообщества «Эндуро44» Дениса Боровикова неизвестные натянули тонкие стальные лески между деревьями, заметить которые издалека невозможно. При столкновении с такой растяжкой спортсмен, велосипедист или водитель квадроцикла может получить серьёзные травмы.

Подобный инцидент уже имел место. 22 ноября 2021 года член общества Антон Пименов тренировался рядом с деревней Чижово в Костромском районе. Мужчина зацепился за леску шлемом и не получил повреждений по счастливой случайности. Полиция провела проверку по заявлению мотоциклиста, но выдала постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

«Основанием для отказа в возбуждении уголовного дела стало отсутствие события преступления. Не удалось установить, каким образом леска оказалась в лесу. Также не удалось установить того, что она оказалась там умышленно», — пояснили в МВД.

Ранее мотоциклисты встречали подобные проволоки в костромском посёлке Первомайском, однако не придали этому значения. Будет ли общество обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела, пока неизвестно.