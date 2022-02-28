Кемерово, , 12:18 — REGNUM В Кемерове разработали план противопаводковых мероприятий. Так, специалисты муниципального учреждения «Кемеровские автодороги» планируют вывезти из зон возможного подтопления 100 тысяч куб. м. снега. Также будет очищено 9 тыс. п. м кюветной части, сообщили в городской администрации.

Паводок Shidlovski

«На втором этапе подготовки к паводку промоют водопропускные трубы, расконсервируют дождеприёмные колодцы, — уточнили в мэрии. — Предстоит промыть 6400 п. м труб и привести в порядок 2604 дождеприёмных колодца, 1192 п. м щелевых дождеприемников».

В работе задействуют спецтехнику.