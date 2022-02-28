Мурманск, 28 февраля 2022, 12:17 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис начал еженедельное совещание в правительстве региона со слов поддержки военных, выполняющих военную операцию на Украине.
Напомним, в Мурманской области развернули 16 пунктов временного содержания беженцев из Донбасса.
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Как сообщало ИА REGNUM, Володин назвал предателями народа выступивших против военной операции.