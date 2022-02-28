Екатеринбург, 28 февраля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. На Среднем Урале женщину обязали выплатить почти 200 тыс. рублей. Она совершила ДТП, в котором пострадал житель Туринска. Об этом сообщили в УФССП по региону.

Суд

В отношении свердловчанки возбудили исполнительное производство. Ее обязали компенсировать пострадавшему причиненный моральный вред. Однако женщина этого так и не сделала.

За неисполнение постановления со свердловчанки взыскали 4 тысячи рублей. После чего арестовали ее автомобиль. На следующий день женщина погасила всю сумму задолженности. А именно 185 тыс. рублей. Компенсацию перечислили пострадавшему в ДТП.