Санкт-Петербург, , 12:26 — REGNUM В Санкт-Петербурге 1 марта пройдёт конференция регионального отделения партии «Единая Россия», в ходе которой примут решения о смене членов регионального политсовета. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе «Единой России» в Петербурге.

«Единая Россия» Дарья Драй © ИА REGNUM

Помимо изменения состава политсовета, ротация коснётся и президиума партии. «Единая Россия» в ходе дискуссий также обнародует планы работ в образовательной сфере и в сфере цифровизации.

Планируется, что участие в конференции примет и губернатор Петербурга Александр Беглов, а также председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

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