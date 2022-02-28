Москва, 28 февраля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве госпитализировали с коронавирусной инфекцией 338 человек, сообщили 28 февраля в оперативном штабе столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В штабе напомнили, что в связи с распространением штамма коронавируса «Омикрон» показатель госпитализаций является ключевым для оценки эпидемиологической ситуации. На ИВЛ в настоящее время в столице находятся 383 человека.

За сутки выявили 2584 новых случая заражения вирусом, вылечились 4358 заболевших ковидом, скончались 80 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, число выздоровевших пациентов с коронавирусной инфекцией в России увеличилось за сутки на 116 742.