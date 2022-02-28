Калуга, , 12:15 — REGNUM В Калуге суд удовлетворил представление судебного пристава и заменил должнику-коррупционеру неоплаченную часть уголовного штрафа в размере 593 тысяч рублей на год исправительных работ, сообщил 28 февраля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В Межрайонном отделении по особым исполнительным производствам Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области на исполнении находится решение суда о взыскании с бывшего должностного лица уголовного штрафа в размере одного миллиона рублей за за получение взятки. В рамках исполнительного производства должником была оплачена часть задолженности — 407 тысяч рублей. Однако большая часть уголовного штрафа в размере 593 тысяч рублей осталась неоплаченной коррупционером, который не предпринимал х действий для его дальнейшего погашения.

«Судебный пристав направил представление о замене уголовного штрафа другим видом наказания в суд. Рассмотрев представление, судья принял решение о замене неоплаченной части штрафа на один год исправительных работ с удержанием в доход государства 15% заработка осужденного», — отметил Артём Залогин.

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