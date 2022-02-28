Нижний Новгород, , 12:11 — REGNUM За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 4803 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 297 395 человек на утро 28 февраля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Врач в «красной зоне» Дарья Драй © ИА REGNUM

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За сутки госпитализированы в ковидные стационары 129 жителей области.

С начала пандемии в регионе выявлено 361 277 случаев заражения коронавирусом, из них 3103 — за минувшие сутки. 11 110 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, 18 летальных случаев зарегистрировано за минувшие сутки, накануне скончались также 18 жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области с 25 февраля отменили систему QR-кодов и ряд других антиковидных ограничений. В частности, отменяется система допуска граждан в общественные места по QR-коду вакцинированного или переболевшего. Также отменяется ограничение на допуск несовершеннолетних в торговые центры в сопровождении взрослых.

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