Екатеринбург, , 12:10 — REGNUM Директора уральского предприятия будут судить за кражу в особо крупном размере. Житель Нижнего Тагила Свердловской области похитил более 3 тысяч кубометров природного дробленного камня. Об этом сообщает пресс-службы областной прокуратуры.

Суд



Директор организовал незаконную добычу и сбыт камня Анатольского месторождения. Он отдавал указания водителям экскаватора и грузовых автомобилей. Таким образом удалось добыть 3332 кубометра камня. Ущерб составил свыше 1,6 млн рублей.

Уголовное дело направили в Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Имущество уральца арестовали.