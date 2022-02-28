Воронеж, , 12:10 — REGNUM В Воронежской области в коронавирусные стационары доставлены 215 пациентов, данные за сутки опубликованы 28 февраля на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 27 февраля, сообщалось о 173 госпитализированных.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Положительные результаты тестов на коронавирус за сутки получили ещё 3 001 воронежец, это на 173 случая заражения меньше, чем сутками ранее. За сутки также выписаны с выздоровлением 4 223 человека, 14 пациентов с COVID-19 скончались.

Всего с начала пандемии в Воронежской области подтверждено 330 146 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 244 695 человек, скончались 7 592 пациента.