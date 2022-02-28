Абакан, 28 февраля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Статистики обнародовали последнюю информацию о ценах масленичного стола в Хакасии.

Loyna Блины

Как сообщили ИА REGNUM 28 февраля в Красноярскстате, в регионе за год (с января 2021-го по январь 2022 года) подорожали ингредиенты для блинов: пшеничная мука — на 18,4%, сахар-песок — на 18,1%, питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5−3,2% жирности — на 7,9%, подсолнечное масло — на 7,5%, куриные яйца — на 5,5%.

Значительно выросли в цене и другие продукты питания, которые могут входить в состав масленичного стола. Варенье, джем и повидло подорожали на 17,7%, сливочное масло — на 17,1%, икра лососевых рыб — на 15,8%, творог — на 12,8%, сметана — на 10,3%, сгущённое молоко с сахаром — на 9,1%, натуральный пчелиный мёд — на 6,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, масленичный стол за год серьёзно подорожал в Красноярском крае.