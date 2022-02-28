Минск, 28 февраля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Центральный банк Белоруссии с 1 марта повышает ключевую ставку с 9,25% до 12% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Правлением Национального банка Республики Беларусь принято решение повысить с 1 марта 2022 года ставку рефинансирования до 12% годовых, ставку по кредиту овернайт — до 13% годовых, ставку по депозиту овернайт — до 11% годовых», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение направлено на поддержание финансовой стабильности и ограничение инфляции, риски ускорения которой возросли на фоне резкого обострения геополитической ситуации и принятых рядом западных стран санкций в отношении России — основного экономического партнера республики.