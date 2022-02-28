Пенза, , 12:13 — REGNUM В Пензе с 28 февраля многофункциональные центры (МФЦ) возобновили работу в прежнем режиме. Во всех городских офисах «Мои документы» отменена обязательная предварительная запись, сообщает пресс-служба регионального минэкономразвития и промышленности.

Сотрудница МФЦ Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Прием посетителей ведется как по предварительной записи, так и в порядке «живой очереди» с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Офисы МФЦ в Пензе работают с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу — с 8:00 до 14:00.

ИА REGNUM ранее сообщало, МФЦ в Пензе в связи с эпидемиологической ситуацией с 4 февраля принимали посетителей только по предварительной записи.

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