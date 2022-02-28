Элиста, 28 февраля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие семь дней зарегистрировано шесть дорожных аварий, в результате которых пострадали 11 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МВД России 28 февраля.

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Так, в ночь на 21 февраля 19-летняя водитель Lada Granta на трассе Комсомольский — Артезиан не справилась с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся в кювет. В результате водитель и два несовершеннолетних пассажира были госпитализированы.

Ранним утром 22 февраля 41-летний житель Воронежской области на трассе Р-22 «Каспий» столкнулся с коровой. В результате дорожной аварии три человека получили травмы.

Вечером 24 февраля 65-летний элистинец, находясь за рулём Volkswagen Polo, сбил двух пешеходов, пересекавших проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавшие доставлены в больницу.