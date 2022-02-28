Красногорск, , 12:08 — REGNUM За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 9 416 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 28 февраля статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 830 550 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 939 871.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 24 февраля число жертв COVID-19 увеличилось на 22 человека.

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