Новосибирск, 28 февраля 2022, 12:09 — REGNUM Новосибирский министр образования Сергей Федорчук госпитализирован с коронавирусом. Информацию редакции «НГС Новости» подтвердил сам чиновник.
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«Чувствую себя нормально», — сказал министр.
Выяснилось, что Федорчук находится в больнице с 24 февраля. Отмечается, что заразился он в середине февраля, но состояние не тяжелое.
Министр привит от COVID-19.