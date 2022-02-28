Иркутск, , 12:06 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 28 февраля, обратил снимание на огромное количество недостоверной информации, публикуемой злоумышленниками в интернете после обострения ситуации на Украине.

Фейки Eamon Curry

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В своем талерам-канале он проинформировал о встрече с председателем комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Рифатом Сабитовым и председателем Общественной палаты Иркутской области Владимиром Шпрахом.

«Много говорили про пугающее количество фейковой информации. Такие новости не только могут угрожать безопасности общества, но и влиять на самочувствие и здоровье каждого из нас. Пользуясь случаем, очень прошу аккуратно относиться к любой информации. А представителям СМИ и блогерам хочется напомнить, что Слово — это великая, но при этом опасная вещь. Одним словом можно вызвать дополнительную панику, а можно и объединить народ. Давайте уважать и русское слово, и народ. Спасибо!», — заключил губернатор Приангарья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее связи с обострением ситуации на Украине и вероятностью введения новых антироссийских санкций губернатор Иркутской области Игорь Кобзев через свои аккаунты в соцсетях обратился в жителям региона и посоветовал не поддаваться провокациям.

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