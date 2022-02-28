Мурманск, 28 февраля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В Мурманской области для беженцев из ДНР и ЛНР развернули 16 пунктов временного содержания. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

По его словам, в настоящее время регион готов принять 440 человек.

«Если понадобится, мы готовы принять еще 300 человек, обеспечить питанием, организовать для детей обучение и предоставить соцподдержку», — заявил Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, число эвакуированных в Россию жителей Донбасса превысило 127 тысяч.