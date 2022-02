Вашингтон, , 13:41 — REGNUM Американский рэпер DaBaby (Джонатан Линдейл Кирк) поделился треклистом нового альбома, записанного при участии YoungBoy Never Broke Again (Кентрелл Десин Голден). Соответствующая информация была опубликована в истории на странице DaBaby в Instagram 27 февраля.

DaBaby Скриншот YouTube

Так, будущая пластинка Better Than You включит в себя 12 композиций. Известно, что в её записи не принимали участия другие «музыкальные гости».

Ранее DaBaby и YoungBoy Never Broke Again анонсировали совместный альбом под названием Better Than You. Выход пластинки запланирован на 4 марта 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Big Time Rush поделились клипом на сингл Not Giving You Up