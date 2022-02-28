Москва, , 12:03 — REGNUM Российских экспортёров с 28 февраля 2022 года обяжут продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров. Об этом сообщили в Министерстве финансов России.

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«На основании предложений Министерства финансов Российской Федерации и Банка России сегодня будет принято решение по введению с 28 февраля 2022 года для резидентов — участников внешнеэкономической деятельности обязательной продажи иностранной валюты в размере 80% выручки, причитающейся резидентам в рамках всех внешнеторговых договоров», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте федерального ведомства.

Это решение принято на фоне введения против России жёстких экономических санкций за военную операцию в Донбассе.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральный Банк России принял решение поднять ключевую ставку до 20% годовых. Решение принято в связи с тем, что внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки компенсирует возросшие девальвационные и инфляционные риски, пояснили в регуляторе. В свою очередь это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан России от обесценения.

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