Уфа, , 12:04 — REGNUM 24 тысячи жителей намерены еще вакцинировать от COVID-19 в Башкирии. Об этом 28 февраля сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Вакцинация Kraszdrav.ru

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«Коллеги, я понимаю все, люди устали, тем не менее мы должны добиться этой цифры», — сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Он обратился к министру здравоохранения региона Максиму Забелину: «А после этого вы должны поставить задачу главам муниципалитетов по ревакцинации. Потому, что начинается второй этап не менее сложный. Мы должны ревакцинироваться до тех пор, пока мы окончательно с этой заразой не покончим».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что основная масса пациентов с COVID-19 в Башкирии находится на амбулаторном лечении.