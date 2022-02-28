Москва, 28 февраля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Число выздоровевших пациентов с коронавирусной инфекцией увеличилось за сутки на 116 742, сообщили 28 февраля в оперативном штабе столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Показатель на 15,2% ниже, если сравнить его с результатами предыдущих суток. Выявлено 106 920 новых случаев заражения коронавирусом, за сутки умерло 733 человека.

Число госпитализаций за сутки составило 6382 человека, что меньше, чем в предыдущие сутки, на 17,6%. Уточняется, что снижение зафиксировано в 54 субъектах страны.

Среди регионов России по суточному приросту лидируют Санкт-Петербург, Свердловская и Самарская области, также в первой пятёрке Новосибирская область и Пермский край.