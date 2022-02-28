Ростов-на-Дону, , 12:00 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки от COVID-19 привились более 1,2 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 28 февраля.

Вакцинация от коронавируса Фото КБ № 8 ФМБА России

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В настоящее время участниками прививочной кампании стали 2 млн 39,48 тыс. человек (+403 за сутки). Завершили вакцинацию 2 млн 3,03 тыс. человек (+1247 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области планируется привить от COVID-19 около 2,8 млн человек — 80% взрослого населения.

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