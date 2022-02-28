Челябинск, , 11:59 — REGNUM Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил подчинённым вести мониторинг системообразующих предприятий, а также деятельности малого и среднего бизнеса. Такое поручение он дал 28 февраля в ходе аппаратного совещания.

Алексей Текслер

Kremlin.ru

Особое внимание глава региона призвал обратить на сохранение занятости населения. Также важно вести мониторинг цен и запасов по всем номенклатурам товаров и обеспечить бесперебойную работу центра поддержки экспорта. Кроме того, необходимы индивидуальный режим работы с каждым инвестором, а также сокращение сроков выдачи разрешения на строительство и подключение к электрическим сетям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США, страны Евросоюза и ряд других государств ввели очередные санкции в отношении России.