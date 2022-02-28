Новосибирск, , 11:59 — REGNUM Госпрограммы и нацпроекты, в которых участвует Новосибирская область, будут реализовываться без изменений. Об этом сегодня, 28 февраля, заявил губернатор Андрей Травников.

Новосибирская область Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вполне возможно, что у кого то из коллег появляются сомнения как всё выполнить в условиях новых санкций, в условиях изменения макроэкономической ситуации. Никаких изменений по реализации нацпроектов и других федеральных проектов, в которых мы участвуем на данный момент не предполагается», — цитирует «Коммерсантъ — Сибирь» Травникова.

Он уточнил, что финансирование проектов сокращать не планируется.