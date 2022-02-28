Джакарта, , 11:58 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии объявило, что Украину покинули шесть индонезийских граждан, сообщает Kompas.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Шесть граждан Индонезии эвакуировались в Польшу. Они в добром здравии», — заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах.

Ранее министерство иностранных дел Индонезии через посольство Индонезии эвакуировало 25 индонезийских граждан из Одессы.

По последней информации, на Украине находятся 153 гражданина Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель по международным отношениям из университета Аль-Азхар Рамдан Мухаймин считает, что Индонезия может использовать многостороннюю дипломатию для урегулирования ситуации вокруг Украины.

Подробнее в материале: Индонезия может воспользоваться G20 для урегулирования ситуации на Украине