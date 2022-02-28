Волжский, Волгоградская область, , 12:02 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели на компрессорной станции в Волжском 39-летнего работника возбуждено СУ СК по Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 28 февраля в пресс-службе ведомства.

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Установлено, что 22 февраля рабочий проводил работы по демонтажу станции на улице Александрова. На крыше четырёхэтажного строения в нарушение правил по охране труда он находился без предохранительного пояса. Мужчина сорвался с высоты и получил травмы несовместимые с жизнью.

По данным следствия, индивидуальный предприниматель, привлекший потерпевшего к выполнению работ, не принял мер к его обучению правилам и нормам техники безопасности при ведении работ на высоте, не обеспечил безопасность труда на рабочем месте и не оснастил средствами защиты.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».