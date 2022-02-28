Красногорск, 28 февраля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье начала расти. Об этом свидетельствует опубликованная 28 февраля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 1625 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 46 случаев больше аналогичного показателя 27 февраля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1579 человек, а днём ранее — у 2448 жителей Подмосковья. Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 106 920 новых случаев заражения коронавирусом.