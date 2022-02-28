Оконешниковский район, Омская область, , 11:56 — REGNUM Убийство пенсионера раскрыто в Омской области по горячим следам. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 февраля в областном следственном управлении СКР.

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По версии следствия, ночью 26 февраля в одной из квартир в районном посёлке Оконешниково было обнаружено тело 76-летнего хозяина с признаками насильственной смерти.

Следствие и полиция нашли подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно привлекавшиеся к уголовной ответственности за корыстные преступления односельчане погибшего. 32-летний и 33-летний мужчины пришли к пенсионеру в поисках спиртного. Он отказал, началась ссора. Найденными на месте преступления предметами злоумышленники нанесли потерпевшему множественные телесные повреждения. От полученных травм он скончался.

Мужчинам предъявлено обвинение по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство группой лиц»). Расследование продолжается.

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