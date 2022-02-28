Брюссель, 28 февраля 2022, 11:54 — REGNUM Общеевропейская система безопасности теперь является «осязаемой реальностью», об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель 28 февраля, сообщает Politico.
По его словам, после заседания Европейского совета 24 февраля ЕС быстро «активировал с высоким представителем мобилизацию государств-членов».
Мишель предупредил о «значительном экономическом воздействии» санкций против России на ЕС, добавив, что ЕС активно работает над минимизацией последствий, например, пытаясь диверсифицировать поставки газа.