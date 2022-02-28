Брюссель, 28 февраля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Общеевропейская система безопасности теперь является «осязаемой реальностью», об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель 28 февраля, сообщает Politico.

Глава Евросовета Шарль Мишель

«Мы давно говорим о европейской обороне, часто не без досады», — сказал он.

По его словам, после заседания Европейского совета 24 февраля ЕС быстро «активировал с высоким представителем мобилизацию государств-членов».

"На данный момент есть около 20 европейских государств, которые в дополнение к средствам, обсужденным в рамках ЕС, на двустороннем уровне собираются выделить военные средства, ракеты, боеприпасы, противотанковые средства, противоракетные средства, средства противовоздушной обороны, чтобы поддержать украинцев, которые являются своего рода оплотом, оплотом, который мы должны поддерживать и защищать», — добавил он.

Мишель предупредил о «значительном экономическом воздействии» санкций против России на ЕС, добавив, что ЕС активно работает над минимизацией последствий, например, пытаясь диверсифицировать поставки газа.