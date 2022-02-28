Орел, 28 февраля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Бюджетные предприятия Орловской области задолжали 755 млн рублей за потреблённые энергоресурсы, данные на 1 февраля опубликовала 28 февраля пресс-служба правительства региона. Основную часть долга предприятий составляет задолженность за газ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

Как сообщил руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области Григорий Шайкин, за последний год задолженность муниципальных и областных бюджетных учреждений за энергоресурсы снизилась.

Так, на 1 февраля 2022 года просроченная задолженность муниципальных бюджетных учреждений, а это преимущественно учреждения образования и детсады, составляет 132 млн рублей, что на 43 млн меньше, чем годом ранее. За газ долг составляет 15 млн рублей, 75 млн — за теплоснабжение, 42 млн за электроэнергию. Как и прежде, наибольшую задолженность имеют муниципальные учреждения Орла — 61 млн рублей. За год уровень задолженности удалось снизить на 35 млн рублей.

На 1 февраля 2022 года просроченная задолженность областных бюджетных учреждений (преимущественно учреждений социальной защиты населения) составляет 4 млн рублей, что ниже аналогичного периода прошлого года на 5,5 млн рублей. Кредиторская задолженность учреждений здравоохранения за коммунальные услуги составляет 19,6 млн рублей, в том числе: просроченная — 10 млн рублей.

Просроченная задолженность предприятий ЖКХ составляет 558 млн рублей, и за год она выросла на 71 млн рублей. Просроченная задолженность управляющих компаний также выросла за год на 13 млн и составила 61 млн рублей на 1 февраля 2022 года. При этом 33 млн долга приходится на УК Орла.