Баку, , 11:51 — REGNUM Международный банк Азербайджана (МБА), являющийся крупнейшим банком в республики, временно ограничил валютные операции с российским рублём через интернет-банкинг. Об этом 28 февраля сообщили пресс-службе банка агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

"В связи с ситуацией с российским рублём на финансовых рынках, все наличные, безналичные действия и операции по купле/продаже российского рубля временно ограничены в сервисе «интернет-банк», — сообщили в пресс-службе МБА.

Стоит отметить, что Центробанк Азербайджана установил на 28 февраля курс 0,0157 манат за 1 рубль или 63,69 рублей за 1 манат. Курс рубля снизился на 21,5% по сравнению с предыдущими торгами и достиг самой низкой отметки в декабре 2015 года.