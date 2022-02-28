Брюссель, , 11:51 — REGNUM Экстренную встречу министров обороны стран — участниц Европейского союза созовет в понедельник, 28 февраля, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он сообщил об этом 28 февраля на своей странице в соцсети Twitter.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сегодня я созываю министров обороны ЕС, чтобы обсудить последнее (развитие) ситуации на местах на Украине», — написал он в своем сообщении, уточнив, что это связано со специальной военной операцией России по защите Донбасса.

Также Боррель утончил, что во время этой встречи главы минобороны стран Евросоюза проведут обсуждение «дальнейших неотложных потребностей» и координации помощи Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что нормальное взаимовыгодное сотрудничество в сфере торговли между Россией и Китаем будет продолжено.