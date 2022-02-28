Вашингтон, 28 февраля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Американская модель Ким Кардашьян купила дорогостоящий частный самолёт. Информацию об этом предоставил портал The News Glory 28 февраля.

Скриншот с YouTube Ким Кардашьян

Так, новым приобретением знаменитости стал самолёт Gulfstream G650ER, стоимость которого оценивается в $95 млн. Известно, что воздушное судно было изготовлено по эксклюзивном заказу.

Ранее Ким Кардашьян попросила суд ускорить процесс по делу о её разводе с рэпером Канье Уэстом (Йе). По словам модели, посты супруга в соцсетях причиняют ей «эмоциональную боль».