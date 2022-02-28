Дамаск, , 11:50 — REGNUM Россия имеет полное право себя защищать. Об этом заявила специальный советник президента Сирии Луна Шибль.

Запад

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При этом, по её словам, государства, которые поддержали войны в Сирии, Ираке и Афганистане, не имеют права говорить о международном праве и в целом затрагивать понятие совести.

«Страны, которые убили миллионы людей, начиная с Корейской войны, потом — во Вьетнаме, Афганистане и Ираке и сегодня — в Сирии и на Украине, не имеют права говорить ни о международном праве, ни о легитимности, ни о совести. Они превратили мир в джунгли, где сильный съедает слабого», — подчеркнула в беседе с РИА Новости советник.

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«Поэтому Россия не только имеет право, но и обязана себя защищать», — констатировала Шибль.

Как сообщало ИА REGNUM, после признания Россией Донецкой и Луганской Народных Республик их руководство обратилось к Москве с просьбой о военной помощи от украинской агрессии. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Глава государства подчеркнул, что это вынужденная мера и направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.