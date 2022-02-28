Миллеровский район, Ростовская область, , 11:48 — REGNUM В Ростовской области в связи с улучшением эпидемической ситуации закрыли ковидный госпиталь в приграничном с Донбассом районе — Миллеровском. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации муниципального образования 28 февраля.

В больнице Mos.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

«Инфекционный госпиталь, действующий на базе Миллеровской центральной районной больницы, закрылся в связи с улучшением ситуации с коронавирусом. Пациентов с коронавирусом перестали принимать с 25 февраля 2022 года», — уточнили власти.

Тяжёлых пациентов транспортируют в другие госпитали. Лечебное учреждение продолжит работу по основному профилю после дезинфекции.

Ковидный госпиталь на базе Миллеровской районной больницы работал с 20 октября 2020 года.