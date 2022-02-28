Уфа, , 11:50 — REGNUM Проведение профосмотров и диспансеризация возобновляются в Башкирии. Об этом 28 февраля сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Диспансеризация в Чувашии. С сайта Центральной районной больницы Алатырского района Cap.ru

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Сообщается, что профосмотры и диспансеризация возобновляется в Башкирии с 28 февраля, поскольку ситуация с заболеваемостью COVID-19 в республике позволяет это сделать.

«Лучше болезни профилактировать, чем лечить. Главам районов поручаю персонально этим заняться», — сообщил Хабиров.

Согласно данным на 28 февраля в Башкирии госпитализировано 72 пациента с COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии поблагодарил медиков за помощь пациентам с COVID-19.