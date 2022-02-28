Кострома, , 11:53 — REGNUM В Костромской области детям-сиротам и детям, оставшимся без помощи родителей, начнут выдавать сертификаты на приобретение жилья. Об этом сообщает региональный департамент по труду и социальной защите населения.

Жильё Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Получить сертификат смогут жители региона, имеющие официальное место работы, зарегистрированные в качестве предпринимателей или самозанятых. Заявителю должно быть как минимум 23 года, он не должен состоять на учёте в психиатрическом или наркологическом диспансерах, иметь не погашенную судимость.

Выдачей сертификатов будет заниматься департамент труда и соцзащиты. По нему сироты могут претендовать на «однушку» площадью 33 квадратных метра. Сам сертификат лишь подтверждает право человека на получение жилья. Денежный расчёт с владельцем помещения будет осуществлять сам департамент. При этом право выбора той или иной квартиры останется за заявителем.

Максимальный размер выплаты в 2022 году составит 1,7 млн рублей. Если стоимость жилья превысит названную сумму, сироте придется вложить собственные средства. В этом году на реализацию новой меры поддержки из бюджета Костромской области выделено 12 миллионов рублей. Таким образом, сертификаты смогут получить 7 сирот. Заявления в департамент будут приниматься до 1 июля 2022 года.

Всего в 2022 году Костромская область намерена обеспечить жильём 104 представителя льготной категории, в том числе 68 человек — в Костроме. В очереди на квартиры по данным на 1 января текущего года стоят 902 совершеннолетних сироты. По закону государственные квартиры положены совершеннолетним сиротам, не имеющим своей площади и не нанимающим муниципальное жильё по окончании интерната. Костромская область покупает для этих целей помещения на вторичном рынке или возводит небольшие типовые дома.

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