Новосибирск, , 11:48 — REGNUM В Новосибирской области снижается число случаев заражения коронавирусом — первая неделя снижения почти на 14%. Об этом на оперативном совещании сегодня, 28 февраля, сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Улучшились показатели. Коэффициент распространения — меньше единицы. Он — 0,92. Наибольшее количество заболевших в Новосибирске, — приводят «НГС Новости» комментарий Щербатова. — Практически 99% — это симптомы ОРВИ».

Однако, он обратился к губернатору с просьбой, несмотря на стабилизацию по коронавирусу, по-прежнему соблюдать все профилактические мероприятия.