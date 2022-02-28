Москва, 28 февраля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Новая неделя началась с еще более масштабного провала рубля, что неудивительно, учитывая новости о Западных санкциях, пришедшие за минувшие выходные (26 и 27 февраля), заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Marco Verch Professional Photographer and Speaker Фондовый рынок

«На рынке Форекс курсы доллара и евро превысили 110 руб. и 125 руб. соответственно, тогда как торги на рынке акций Мосбиржи сегодня откроются не ранее 15.00 мск.

В попытках остановить девальвацию национальной валюты, Банк России ожидаемо повысил ставку, причем сразу до 20%. В качестве дополнительны мер поддержки рубля было принято решение об обязательной продаже иностранной валюты в размере 80% от выручки, которая причитается резидентам в рамках внешнеторговых договоров.

В такой обстановке рынки ждут начала переговоров делегаций России и Украины. По последним сообщениям, российская сторона выражает заинтересованность в том, чтобы как можно скорее договориться с Киевом.

В ожидании этого события мировые площадки тоже находятся под давлением. Европейские фьючерсы снижаются более чем на 3%, а их американские коллеги несут чуть более скромные потери, и в целом напряженность на рынках остается повышенной.

В Азии торги протекали смешанно — акции Австралии и Южной Кореи смогли немного подрасти, хотя в целом в регионе также господствуют тревожные настроения.

На валютных площадках доллар после подъема на открытии торгов перешел к коррекции. Евро, который снова смог удержаться над уровнем 1.1100, отскочил в направлении отметки 1.1200 и остается в режиме волатильности.

Это еще поможет отправить единую валюту к новым минимумам середины 2020 года под отметкой 1.1100 в случае нового приступа бегства от рисков.

Позднее сегодня, 28 февраля, состоится выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая может высказаться на тему нынешней обстановки вокруг российско-украинского конфликта.

Защитный спрос несколько подугас в случае не только с долларом, но и с золотом, которое отошло от пиков, отмеченных на прошлой неделе в районе $1975, и после утренних покупок вернулось под отметку $1900.

Далее все будет зависеть от хода и результатов предстоящих переговоров России и Украины. Даже минимальные надежды на то, что диалог может поставить стороны на путь разрешения конфликта спровоцирует массовую волну подъема рисковых настроений по всем площадкам без исключения, тогда как дальнейшая эскалация приведет драгметалл к отметке $2000 за тройскую унцию», — пояснил эксперт.

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