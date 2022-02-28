Белгородский губернатор назначил своим советником экс-мэра Симферополя
Белгород, 28 февраля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Нового советника представил 28 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Реализацию крупных проектов в регионе будет курировать бывший глава администрации Симферополя Валентин Демидов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
Валентин Демидов руководил администрацией города Армянск, в том числе в переходный период возвращения Крыма в Россию. С 2015 по 2017 годы чиновник возглавлял министерство экономического развития республики, до 2022 года занимал должности директора департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления правительства Севастополя, заместителя главы администрации Симферополя, а затем и главы администрации столицы Крыма.
По образованию Валентин Демидов юрист, магистр государственного управления.