Белгород, 28 февраля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Нового советника представил 28 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Реализацию крупных проектов в регионе будет курировать бывший глава администрации Симферополя Валентин Демидов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Simadm.ru Валентин Демидов

Валентин Демидов руководил администрацией города Армянск, в том числе в переходный период возвращения Крыма в Россию. С 2015 по 2017 годы чиновник возглавлял министерство экономического развития республики, до 2022 года занимал должности директора департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления правительства Севастополя, заместителя главы администрации Симферополя, а затем и главы администрации столицы Крыма.

«Задача Валентина Валентиновича — персональный контроль по отдельным проектам, например, обеспечение жильём многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, детей-сирот, объектов социально-инфраструктурного назначения, спорта, образования, программы по обеспечению жителей холодной водой, то есть основные направления, которые мы в каждом муниципалитете определили главными приоритетами в работе на 2022 год», — пояснил на заседании правительства Вячеслав Гладков.

По образованию Валентин Демидов юрист, магистр государственного управления.