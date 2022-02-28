Великий Новгород, 28 февраля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. За минувшие сутки в стационары Новгородской области с диагнозом COVID-19 госпитализировали всего восемь человек. Правда, это на три пациента больше, чем сутками ранее. Об этом 28 февраля сообщили в оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В Новгородской области выявили за сутки 389 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 17 случаев меньше, чем за 26 февраля. Только в Великом Новгороде зафиксировали 179 случаев заболевания ковидом. В регионе продолжает сокращаться показатель заражаемости.

Скончались от COVID-19, как основной причины, за сутки восемь человек, что на два пациента больше, чем за предыдущие сутки. В области отмечается рост показателя смертности.

По выздоровлению от ковида за сутки выписали 796 человек. Это на десять бывших ковид-больных меньше, чем сутками ранее. В целом, регионе пока фиксируют высокие показатели выздоровления.

За всё время пандемии в Новгородской области выявили 92 918 случаев заражения коронавирусной инфекции. От ковида, как основной причины, скончались 928 человек, а выздоровели 77 028 пациентов.