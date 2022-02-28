Сеул, 28 февраля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи продлило гражданам Украины срок пребывания в стране по гуманитарным соображениям. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства юстиций.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, 3843 человека, зарегистрированные в миграционной службе, по истечении срока пребывания получат разрешения на дальнейшее временное пребывание стране. Те, чей срок пребывания уже истёк, смогут покинуть Южную Корею после стабилизации ситуации на Украине.

Напомним, что в марте 2021 года правительство Южной Кореи выдало гражданам Мьянмы документ, позволяющий оставаться на территории страны неограниченное время и вернуться на родину, когда ситуация улучшится.