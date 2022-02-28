Буйнакск, Дагестан, 28 февраля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Государственное автономное учреждение Дагестана «Республиканский центр по сейсмической безопасности» объявило открытый конкурс, в рамках которого будет выбран подрядчик на реконструкцию и восстановление системы водоснабжения Буйнакска — строительство водовода Чиркей — Буйнакск. Стартует тендер, итоги которого подведут 17 марта 2022 года, с ценой 1,997 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Steve Johnson Водоснабжение

Работы должны быть завершены до 30 ноября 2023 года. За услугу заказчик готов заплатить до 1 997 944 870 рублей при авансе 10%. Оплачивать работы будут средствами федерального и республиканского бюджетов.

Проектом планируется в числе прочего — рекультивация земель, нарушенных строительными работами, возмещение ущерба владельцам двух садовых участков, компенсация ущерба водным биоресурсам.

Напомним, также в феврале 2022 года директор водоканала из Буйнакска был оштрафован на 100 тыс. рублей за отравление 162 жителей города водопроводной водой.